Napoli, truffa sui buoni vacanze nel periodo Covid: 2.100 indagati

Come è nata l'indagine

Ad accendere i riflettori investigativi sull'albergo da parte delle Fiamme Gialle le circostanze che struttura, nonostante fosse in una zona dalla bassa vocazione turistica e avesse solo undici stanze, avesse percepito somme relative ai buoni vacanze eccessive e non corrispondenti al volume di affari solito, avesse in un giorno guadagnato un incasso superiore a dieci volte ciò che poteva guadagnare riempiendo tutte le stanze; altra circostanza sospetta è che i soggiorni sarebbero stati consumati anche nei periodi in cui c'erano restrizioni per muoversi, in cui non c'erano clienti.