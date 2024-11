Napoli, sparita la statua di San Ciro: rabbia e stupore al Vomero

La statuina, datata 1949, era protetta da una teca in vetro dietro un cancello di ferro battuto. Il valore dell'oggetto sacro è di poco valore economico, ma ha un grande valore simbolico e affettivo per il quartiere e per la città.

Nessun segno di effrazione o scasso, ma le piantine che costeggiano l'edicola votiva sono state spezzate. I ladri, inoltre, hanno portato via dall'edicola i voti dei fedeli: cuori, mani e piedi in argento e oro.