Napoli, spari in piazza ad Afragola dopo i battesimi: due feriti

Due persone sono rimaste ferite da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi, intorno a mezzogiorno, in piazza Castello, ad Afragola, in provincia di Napoli.

La lite è scoppiata tra due gruppi di persone ed è sfociata, dalla rissa a colpi di mazze da baseball, in sparatoria, nella vicina chiesa di San Giorgio si erano tenuti dei battesimi. Per uno dei due feriti si è reso necessario un intervento chirurgico in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi ma non rischierebbe la vita. Sul posto sono intervenuti diverse ambulanze del 118, la polizia e i carabinieri.