Napoli, si apre una voragine in strada: sgomberate 40 famiglie

Una quarantina di famiglie sono state sgomberate in via precauzionale dalle loro case, a Napoli, dopo che una voragine si è aperta nella notte in una strada del quartiere Montesanto. Vigili del fuoco e Protezione civile erano intervenuti sabato nella zona effettuando una serie di controlli perché in uno dei fabbricati erano stati segnalati piccoli cedimenti. Non era però stato preso nessun provvedimento. Non si segnalano danni a persone.