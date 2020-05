Napoli: sequestrate al porto 8 tonnellate di rifiuti speciali

La guardia di finanza ha sequestrato nel porto di Napoli otto tonnellate di rifiuti speciali pericolosi diretti in Africa. La destinazione del container bloccato era il Burkina Faso. Al suo interno sono stati rinvenuti un ingente quantitativo di elettrodomestici e pneumatici usati, balle di indumenti e scarpe non sanificati, nonché 85 batterie ed accumulatori per ripetitori telefonici non dichiarati. Quattro persone sono state denunciate.