Napoli, processo sangue infetto: assolti Poggiolini e gli altri imputati

Dopo oltre venti anni Duilio Poggiolini , l'ex direttore generale del ministero della Sanità, e altri otto imputati sono stati assolti "perché il fatto non sussiste" , nel processo sulle morti di pazienti emofiliaci causate da virus contratti dopo trasfusioni di sangue infetto. I fatti si riferivano all'ipotesi di omicidio colposo plurimo, in merito alla morte di otto persone, l'ultima deceduta nel 2011.

Oltre a Poggiolini, nella veste di imputati figuravano anche un ex manager del Gruppo Marcucci, un ex infermiere e i dipendenti di un'azienda specializzata nella raccolta e il trasporto di sangue. La sentenza è stata emessa dal giudice Antonio Palumbo dopo oltre due anni di processo e sessanta udienze. Anche il pm Lucio Giugliano, nella sua requisitoria, aveva chiesto l’assoluzione: non è stato possibile accertare, pur in presenza di un nesso di causalità fra i decessi e la somministrazione del prodotto, quale emoderivato avesse specificamente provocato il contagio del singolo paziente.