Napoli, lo strano caso dell'auto "clonata"

Stessa auto, stessa targa e stesso numero di telaio. Due vetture identiche stanno circolando a Napoli e in provincia di Milano. Il caso è stato denunciato a "Striscia la Notizia" da un telespettatore che abita nel capoluogo campano, il quale ha acquistato l'auto in questione da un privato, in apparenza con in mano tutti i documenti in regola.



I problemi però sono iniziati quando l'uomo ha avuto un incidente: il perito dell'assicurazione infatti ha scoperto l'esistenza di una macchina uguale, che circola a Milano. Il tg satirico è riuscito a contattare il proprietario, il quale era a conoscenza del problema, già denunciato mesi prima alle autorità. Da allora però nulla è successo e le due auto continuano a circolare tranquillamente.