Napoli, incidenti sul lavoro: operaio cade da impalcatura e muore 

Un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura a Portici (Napoli). L'uomo, dipendente di una ditta di Giugliano che si occupa di ristrutturazioni, stava eseguendo dei lavori sulla facciata esterna di un edificio quando, per cause ancora da accertare, è precipitato dall'impalcatura cadendo al suolo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il pm della Procura di Napoli.