Napoli, in spiaggia con l’app anti assembramento

Un'app che permette di prenotare l'ombrellone in spiaggia e, una volta sul posto, anche di ordinare al bar e al ristorante. E' l'invenzione di un giovane informatico partenopeo che, ai microfoni di "Stasera Italia", spiega: "Rispettiamo tutte le rispettive Inail e rendiamo sicuro l'accesso al lido".

L'applicazione sperimentata su uno stabilimento in provincia di Napoli permette di ridurre i contatti tra clienti e personale. Un'idea che pare funzionare e che potrebbe adattarsi anche alle spiagge libere dove il rischio assembramento è molto più elevato. "C'è un segnaposto che può essere prenotato dai bagnanti che in questo modo non correrebbero alcun rischio", conclude l'informatico.