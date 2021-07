Napoli, in 60 minuti evade due volte dai domiciliari: arrestato 23enne

agenzia

A Monteruscello di Pozzuoli i carabinieri hanno arrestato Antonio Lubrano, 23enne di Pozzuoli, che per due volte è evaso dai domiciliari. Il giovane si è allontanato dalla propria abitazione e i militari lo hanno trovato in strada, lo hanno arrestato e sottoposto un'altra volta agli arresti domiciliari. Dopo due ore Lubrano è nuovamente evaso per andare al bar. Dopo aver litigato col gestore minacciandolo di morte è stato arrestato.