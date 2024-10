Napoli, smascherato un finto giornalista Rai: chiedeva soldi in cambio di servizi tarocchi

Soldi in cambio di finti servizi giornalistici. A smascherare un uomo di Napoli, l'inviato di "Striscia la Notizia" Luca Abete: l'uomo fingeva di lavorare per dei programmi Rai e incassava compensi da alcuni titolari di attività commerciali in cambio di millantati spot pubblicitari sulla tv di Stato. Per questi servizi, mai andati in onda, chiedeva tra i 600 e i 1500 euro in contanti.