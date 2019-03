Napoli,donna violentata alla Circumvesuviana: scarcerato un indagato

Il ricorso degli avvocato dei tre indagati - Per l'episodio erano stati fermati in tre. I legali di Alessandro Sbrescia, il più giovane dei tre indagati, Antonio Cozzolino e Raffaele Borrelli, secondo quanto si è appreso, avrebbero presentato il ricorso separatamente e in momenti diversi. E due di queste hanno avuto successo.



Referto medico conferma la violenza - Le due scarcerazioni avvengono a poche ore di distanza dalla diffusione del referto medico che ha confermato gli abusi sulla donna la sera del 6 marzo. Il referto sottolinea "l'assenza di consensualità", e, dunque conferma la violenza.



Vittima incapace di reagire - La ragazza, secondo le ipotesi degli inquirenti, avrebbe subito le violenze in preda al cosiddetto effetto "freezing", un fenomeno naturale che viene innescato per difesa dal cervello e rende incapace la vittima di reagire.