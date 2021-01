Napoli, crolla parzialmente la facciata di una chiesa: nessun ferito

Vigili del Fuoco

A Napoli una parte della facciata della Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne (conosciuta come del 'Rosariello') è crollata. Le cause del cedimento dell'edificio, che si trova nel centro della città, sono ancora in corso di accertamento. Crollato anche un solaio con parte dell'edificio adiacente alla chiesa. Nonostante la zona sia molto frequentata non ci sarebbero feriti.