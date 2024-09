Napoli, il cantante neomelodico Topolino canta dal balcone e divide i residenti

La musica ad alto volume genera dibattiti tanto per le rockstar che riempiono gli stadi quanto per gli artisti di strada, o, come nel caso del cantante neomelodico Topolino, di balcone. I concerti fai da te, tenuti dal terrazzo di casa nel centro di Napoli, dividono i residenti tra chi lamenta i decibel eccessivi e chi, al contrario, ne apprezza lo stile canoro.