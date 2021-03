Napoli, bus finisce in una voragine: paura tra i passeggeri

Twitter

Un autobus dell'Anm è sprofondato con una ruota in una voragine che si è aperta a Napoli. "E' successo proprio mentre stava per iniziare lo sciopero di 24 ore indetto dal nostro sindacato", riferisce l'Unione Sindacale di Base. Il manto stradale ha ceduto improvvisamente, tra il terrore dei passeggeri e dell'autista, il quale ha mantenuto la calma e ha messo tutti in sicurezza per poi chiamare i soccorsi. Nessuno è rimasto ferito.