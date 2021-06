Napoli, blitz anti-Camorra: arrestate 31 persone

-afp

Tra Napoli e Caserta sono state arrestate 31 persone (22 in carcere e 9 agli arresti domiciliari) indiziate di appartenere o di aver favorito il clan "Amato-Pagano". Tra le accuse ci sono associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e traffico di stupefacenti. Contestualmente sono anche stati sequestrati beni per 25 milioni di euro.