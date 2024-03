Napoli, bambina di 3 anni si rovescia addosso una pentola di acqua bollente: è grave

Una bambina di 3 anni, originaria del Burkina Faso ma residente ad Acerra, in provincia di Napoli, si è ustionata dopo essersi rovesciata addosso una pentola con acqua bollente.

Ora, la piccola è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale pediatrico Santobono del capoluogo campano. È in pericolo di vita per il rischio di infezioni. Secondo quanto hanno accertato i carabinieri della compagnia Napoli Vomero, intervenuti - dopo essere stati allertati dal personale sanitario - nel pronto soccorso dell'ospedale, la piccola presenta ustioni di secondo grado sul 45% del corpo.