Napoli, arrestato l'uomo bersaglio dell'agguato in cui fu ferita la piccola Noemi

Il movente dell'agguato del 3 maggio, in piazza Nazionale, p stato individuato dalle indagini della polizia, grazie ad intercettazioni, nella gestione del traffico di droga, e, in particolare, in un debito che Nurcaro aveva nei confronti di un membro del clan Formicola. Nel tentativo di recuperare i soldi per onorare il debito, Nurcaro avrebbe cominciato a pretendere somme dalle piazze di spaccio di appannaggio del clan Mazzarella, rivale dei Rinaldi-Reale.