Napoli, 27enne sequestra figlia per 12 ore e violenta ex compagna

A Varcaturo, nel Napoletano, un 27enne ha segregato in auto per 12 ore l'ex compagna, picchiandola ripetutamente, e la figlia di due anni. Successivamente, dopo aver vagato a lungo in macchina senza meta, l'uomo ha fatto rientro a casa e lì ha violentato la donna. Il 27enne, a cui il Tribunale aveva già vietato di avvicinarsi alla ex, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e stalking.