Musicista morto a Napoli, un amico del 24enne: "Ho tentato di rianimarlo"

L'uomo in diretta a "Morning News": "Aveva un foro nel petto"

"Ho provato a rianimarlo, gli ho alzato la maglia e ho visto un foro nel petto". Lo dice Ciro un amico di Giovan Battista Cutolo, il musicista 24enne, assassinato da un 16enne dopo una lite a Napoli per uno scooter parcheggiato male. L'amico, in collegamento a "Morning News", racconta gli ultimi istanti di vita del 24enne dopo la lite con il suo assassino all'alba del 31 agosto in piazza Municipio.

L'uomo racconta di una grande confusione tale da non aver sentito neppure i colpi di pistola. "Quando è scoppiata la rissa ero all'interno del locale, ho visto volare degli sgabelli e sono uscito fuori ma non mi sono neppure reso conto che Giogiò fosse stato ferito", racconta Ciro che poi spiega di aver soccorso l'amico in fin di vita provando, invano, a rianimarlo.

I funerali di Giovan Battista Cutolo si terranno, oggi 6 settembre, nella chiesa del Gesù nuovo alle 15 e saranno celebrati dall'arcivescovo Domenico Battaglia. La madre del 24enne sempre a Canale 5, ospite a "Pomeriggio Cinque" ha dichiarato: "Sarà il momento del saluto, ma anche del grande riscatto di Napoli, di una società civile che urla a gran voce contro persone prive di spirito".