Maltempo, tormente di neve nelle zone interne dell'Irpinia

La situazione meteo in provincia di Avellino, che dal pomeriggio è interessata da abbondanti nevicate e forte vento, è in netto peggioramento. Le maggiori criticità si registrano in Alta Irpinia e Valle dell'Ufita, con vere e proprie tormente che rendono impraticabile la circolazione sulle strade provinciali. Numerosi gli automobilisti rimasti bloccati con le auto in panne. Interdetta l'entrata al casello dell'A16 Napoli-Canosa ai mezzi pesanti.