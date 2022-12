Ischia, l'ordinanza: rimborso spese funerarie per famiglie vittime

A Ischia sarà previsto il rimborso "a carico del commissario" delle spese funerarie sostenute dai familiari delle vittime, al momento 11 quelle accertate.

E' quanto prevede l'ordinanza di Giovanni Legnini, commissario straordinario per l'emergenza a Ischia. Intanto sull'isola 341 persone sono state sistemate in hotel, comprese quelle sfollate subito dopo la frana, in via precauzionale a causa del maltempo. Cinquantaquattro famiglie residenti non si sono volute allontanare dalle proprie case.