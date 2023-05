Incidente sul lavoro a Castelfranci (Avellino), muore un 52enne

Incidente sul lavoro a Castelfranci (Avellino) dove un 52enne è morto all'interno della sua autofficina.

L'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto un camion in fase di riparazione. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e i carabinieri di Montella. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.