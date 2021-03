18 marzo 2021 13:05

Brusco calo delle temperature, la neve imbianca la cima del Vesuvio

Vesuvio ricoperto di neve dalla cima e fino alle quote più basse. Le giornate quasi primaverili hanno lasciato a un ritorno dell'inverno con temperature più fredde che hanno creato uno strato nevoso sul vulcano visibile in queste ore anche dalle abitazioni dei comuni vesuviani. Il Vesuvio innevato e le temperature in picchiata sono dunque gli effetti dell'annunciato colpo di coda dell'inverno nel Napoletano.