"Diego vive", a Napoli il debutto sul Parco tecnologico su Maradona

"Diego vive" si svolgerà in ambienti diversi, ognuno con una propria esperienza tra aree di allestimenti multimediali e installazioni, ma anche spazi di intrattenimento per la famiglia in un luogo pensato per far capire ai ragazzi di oggi perché Diego resti considerato un eroe dello sport, una figura iconica e leggendaria. La visita propone anche un'avventura 3D, che rende possibile sentirsi Maradona per un giorno. Tutto è nato, spiegano gli organizzatori, dall'attenta ricerca e selezione da parte dei curatori dei contenuti storici e delle immagini, celebri o inedite, della vita sportiva e privata di Diego che rendono "Diego vive" non un museo, ne' uno show ma un parco a tema.