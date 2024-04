Boom di falsi invalidi dopo lo stop del reddito di cittadinanza? In Campania sono 25 mila in più del 2020

Dopo le parole dell'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, che collegava il boom dei falsi invalidi allo stop del reddito di cittadinanza, l'inviato di "Dritto e Rovescio" si è recato a Napoli per capire se la situazione sia davvero questa.

"Nel 2020, in Campania, ci sono stati 348mila invadili. Nel 2024 sono diventati 372 mila: quasi 25 mila in più in quattro anni", spiega, dati alla mano, un impiegato del Caf della città, sembrando confermare la tesi dell'economista.

"Con il reddito noi arrivavamo almeno al 20 del mese, ora non più. Dobbiamo trovare un modo per fare dei soldi. Altrimenti come facciamo?", si lamenta un cittadino, giustificando l'eventuale truffa allo Stato. "Io ho sette ernie al disco e un osso consumato come se fossi una persona di 80 anni. In molti chiedono la pensione per tirare avanti", gli fa eco un altro.