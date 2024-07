Napoli, evade dai domiciliari per andare al bar ma non paga il conto: arrestato

Evade dagli arresti domiciliari per recarsi al bar a bere alcolici, ma si rifiuta di pagare il conto aggredendo il titolare e i vigili urbani che poi lo arrestano. È accaduto nella sera di venerdì in un bar a Pomigliano d'Arco (Napoli), dove gli agenti della polizia municipale sono intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni cittadini preoccupati dalle urla provenienti da un esercizio commerciale in Piazza Municipio.