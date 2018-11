Emergenza rifiuti nel Napoletano, cumuli a fuoco a Torre del Greco

A Torre del Greco (Napoli), stanotte ignoti hanno dato fuoco alle montagne di spazzatura non raccolta da giorni presso l'ecopunto di via del lavoro, quartiere Sant'Antonio. L'episodio è avvenuto a ridosso di un complesso di palazzine di edilizia popolare e in un'area dove è stato ricavato anche un parco giochi oramai inutilizzato dai bambini della zona. A spegnere il rogo, causato da ignoti, sono stati i vigili del fuoco.