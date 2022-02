Covid, ordinanza Campania: mascherine all'aperto fino al 28 febbraio

Ansa

In Campania l'uso delle mascherine all'aperto "resta obbligatorio in ogni luogo non isolato nonché nelle file, code, mercati o fiere e altri eventi, anche all'aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all'aperto come i traghetti". Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal presidente di Regione, Vincenzo De Luca, valida - in deroga alle norme nazionali - fino al 28 febbraio.