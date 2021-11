Covid, De Luca: "A Capodanno meglio evitare le feste in piazza"

ansa

"Non so se sia il caso di fare feste di piazza a Capodanno, io le eviterei". Lo ha detto Vincenzo De Luca durante una diretta Facebook parlando dell'aumento dei casi di Covid-19 in Italia. Per il presidente della Regione Campania "è un peccato bruciare risultati importanti di tranquillità magari per una grande festa o evento, per quest'anno mi manterrei prudente, teniamoci quello che abbiamo già conquistato".