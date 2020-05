Coronavirus, sapone venduto come gel antibatterico nel Napoletano

I carabinieri hanno denunciato un 52enne della provincia di Napoli per frode in commercio e vendita di prodotti per la sanificazione non conformi alle norme sanitarie. Titolare di una rivendita di prodotti cosmetici, l'uomo aveva stoccato in magazzino circa 8.500 confezioni di gel per mani con etichette che ne esaltavano le proprietà "antibatteriche". Le confezioni, però, contenevano solo semplice sapone.