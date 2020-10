Coronavirus, la Campania proroga restrizioni fino al 13 novembre 

Ufficio stampa

Nuova ordinanza della Regione Campania per il contenimento del coronavirus. Il provvedimento firmato dal governatore De Luca conferma fino al 13 novembre la sospensione delle attività universitarie, tranne che per il primo anno. Prolungate anche le misure restrittive già in vigore in fatto di orari di chiusura degli esercizi pubblici e il divieto di qualsiasi tipo di festa. Jogging consentito in luoghi non isolati solo dalle 6 alle 8:30.