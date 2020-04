Coronavirus, isolato reparto medicina in ospedale a Pozzuoli

Il reparto di medicina dell'ospedale civile di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, in provincia di Napoli, è stato isolato per verifiche Covid 19 sul personale e sui pazienti. Il virus si sarebbe esteso nel reparto in seguito al ricovero di una paziente con problemi ematologici, ma con febbre persistente. Nel nosocomio finora sono risultati positivi ai tamponi cinque operatori sanitari e due pazienti.