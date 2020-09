Cassa Integrazione, l’odissea di Mariella: “Da marzo percepiti solo 200 euro”

Due figli e spese fisse che non riesce più a sostenere, è la condizione in cui versa Mariella, una parrucchiera di Cardito, in provincia di Napoli, che è ancora in attesa della cassa integrazione. "Da marzo ho percepito solo 200 euro", spiega la donna ai microfoni di "Mattino Cinque" che ammette di essere andata avanti in questi mesi grazie al sostegno di alcuni conoscenti.

Nella sua stessa condizione versano molte delle persone che attendono soldi dal fondo di solidarietà bilaterale per gli artigiani per il quale il decreto Cura Italia ha messo, inizialmente, a disposizione solo 60 milioni di euro a fronte del miliardo in più richiesto. "Come madre, mi sento umiliata", racconta Mariella che ha ripreso a lavorare dal mese di giugno, ma che per oltre quattro mesi non ha percepito nè stipendio nè aiuti dallo Stato.