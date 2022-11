Caserta, lo scandalo dell'ospedale fantasma

L'ospedale di Caserta è un cantiere aperto da quasi 25 anni. Per la prima volta "Fuori dal Coro" mostra le immagini dell'interno del policlinico fantasma: un'area di 250 mila metri quadrati, grande come 62 campi da calcio. Dovrebbe ospitare 500 posti letto, con degli stabili dedicati all'università e altri per la ricerca. La prima pietra di questo cantiere infinito è stata posata nel 2005 e dopo 17 anni la situazione è ancora ferma.

"Si tratta di una storia che non termina mai", dice al programma di Rete 4 Gianfranco De Matteis, delegato rettore dell'Università Campana. I lavori sono ripartiti a gennaio 2021 ma procedono a rilento: con un'opera così grande lo Stato e la regione Campania dovrebbero fare di più per accelerare le operazioni.