Campi Flegrei, sparite le batterie dei sensori usati per monitorare terremoti e bradisismo

Una situazione che ha causato il blocco momentaneo della stazione "Rite”, del Rione Terra, che si trova all'interno di un plesso scolastico. Come riporta Il Mattino è stata formalizzata una regolare denuncia ma secondo il direttore dell'Ingv di Napoli, Mauro Di Vito, "si è trattato di una bravata di qualche ragazzo che è riuscito a introdursi nei pressi della delicata strumentazione e ha pensato che quella batteria potesse essere utile anche ad altri utilizzi".

Danneggiati anche i sensori marini

I problemi all'Osservatorio dell'Ingv non finiscono qui. Gravi disagi continuano a provocare anche i danni causati alle stazioni sismologiche collocati in mare. Il responsabile del centro in questo caso incolpa i naviganti che "hanno poca attenzione. Per noi - ha dichiarato nel corso della sua audizione durante la Commissione Protezione Civile al Comune di Napoli - sono dati fondamentali quelli che ci arrivano dalla nostra rete di monitoraggio, chiediamo il supporto delle istituzioni per questo".