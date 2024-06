Campi Flegrei, nuove scosse notturne: epicentro e magnitudo

La sala di Napoli dell'Ingv ha registrato, finora, in via preliminare 15 terremoti. Entrambi gli eventi tellurici più intensi sono stati avvertiti anche in alcuni quartieri di Napoli con Bagnoli, Fuorigrotta, Agnano, Pianura così come a Posillipo e nella zona collinare del Vomero. Torna la paura tra i residenti, che speravano in una diminuzione del fenomeno sismico dopo le scosse dello scorso 20 maggio.