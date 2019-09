Campania, lunedì navigator e lavoratori Whirlpool in piazza insieme

Lunedì i lavoratori della Whirlpool e una delegazione dei Navigator campani saranno in piazza insieme per sensibilizzare sulla situazione occupazionale nella regione. "E' giunto il momento - spiegano in una nota - di mettere al centro il diritto al lavoro di migliaia di persone. I lavoratori Whirlpool stanno subendo un torto e le istituzioni devono rispondere immediatamente. Così come hanno l'obbligo di non abbandonare i 471 navigator campani".