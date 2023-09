Caivano, la mamma di una delle vittime: "Ignorati dal governo"

La mamma di una delle vittime degli stupri di Caivano (Napoli) attacca il governo.

"Ancora non ci crediamo, dopo che noi avevamo fatto la denuncia e chiesto pubblicamente aiuto, il governo passa da qui, ignorando e senza mai volgere lo sguardo alla nostra tragedia e sofferenza, come se non esistessimo e non fossimo degni di chiedere e ricevere aiuto o una possibilità di salvezza in altra località", afferma la donna.