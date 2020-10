Blocco stradale nel Napoletano contro mini-lockdown

Alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di Arzano, strada nevralgica per l'accesso al centro a nord di Napoli. La protesta è organizzata contro il mini-lockdown, in vigore fino al 23 ottobre e deciso dalla commissione straordinaria che amministra il Comune. Il provvedimento di chiusura di scuole e attività arriva a seguito dell'impennata di contagi da Covid.

Il mini-lockdown ad Arzano prevede la chiusura di scuole, cimitero e negozi eccetto quelli di generi di prima necessità. Sospesi manifestazioni ed eventi pubblici, il mercato settimanale, tutte le attività sportive e del centro anziani.

Il prefetto di Napoli Marco Valentini, sentito il questore, ha disposto un impiego straordinario delle forze dell'ordine per assicurare il rispetto delle prescrizioni, anche eventualmente con l'ausilio dei militari dell'Esercito del contingente "Strade sicure".

"Che cosa hanno fatto i componenti della commissione prefettizia - si chiede un rappresentante dei commercianti scesi - dalla fine di agosto ad oggi per la prevenzione? Nulla, nemmeno una pulizia straordinaria delle strade".

I manifestanti criticano anche le modalità di comunicazione dell'avvio del lockdown locale. "In serata è passata un'auto della Protezione civile che annunciava questa novità - raccontano. - Da mesi cerchiamo di avere voce e una relazione ma ci sono costantemente negate. Il popolo non viene ascoltato, questo non è uno Stato di diritto".