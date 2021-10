Blitz anti-riciclaggio in Campania: 63 misure cautelari, 48 in carcere

ansa

Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato contestato a 63 persone ritenute coinvolte in un maxi-riciclaggio di denaro, oltre 100 milioni di euro, compiuto attraverso sistematiche e ingenti frodi fiscali. I finanzieri hanno notificato 63 provvedimenti cautelari emessi dal gip di Napoli su richiesta della Dda. Per 48 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere.