Avellino, spari durante festeggiamenti Italia-Spagna: tre feriti

ansa

Tre feriti da colpi da arma da fuoco ad Avellino, durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia contro la Spagna, nella semifinale di Euro 2020. I primi due sono padre e figlio colpiti in pieno centro cittadino. Sono stati trasportati in ospedale e non sono in pericolo di vita. Il terzo uomo ferito è stato colpito davanti ad un bar, anche lui non è in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri.