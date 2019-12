Avellino, furto al Santuario di Montevergine: rubate parure ex voto

Furto al museo Abbaziale del Santuario di Montevergine, in provincia di Avellino. Da una teca sono state rubate alcune parure in oro e pietra che fanno parte del patrimonio degli ex voto donati nel corso dei secoli dai fedeli. A denunciare l'accaduto è stato l'abate del millenario santuario, monsignor Riccardo Guariglia. Per compiere il furto, su cui indagano i carabinieri di Avellino, i ladri avrebbero realizzato un foro alla base della teca.