Avellino, bimbo di sette anni muore schiacciato da un tavolo di ferro

Tragedia a Montemarano, in provincia di Avellino, dove un bambino di sette anni ha perso la vita in un incidente domestico nella serata di mercoledì, intorno alle 20. La dinamica è ancora da chiarire: il piccolo sarebbe stato schiacciato da un tavolo di ferro mentre giocava. Figlio unico di una coppia che vive nella contrada rurale di Macchia del Monte, il bimbo era in procinto di andare con i genitori a una festa patronale in una vicina frazione.