Napoli, uomo dà fuoco alla moglie: è grave

foto Ansa Correlati I carabinieri sul luogo dell'aggressione 19:02 - Incredibile atto di violenza a Pianura, alla periferia di Napoli. Un uomo ha versato della benzina sul corpo della moglie e poi le ha dato fuoco. La donna si trova ricoverata all'ospedale Cardarelli: le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bagnoli e Pianura. L'uomo è stato poi fermato dai militari. - Incredibile atto di violenza a Pianura, alla periferia di Napoli. Un uomo ha versato della benzina sul corpo della moglie e poi le ha dato fuoco. La donna si trova ricoverata all'ospedale Cardarelli: le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bagnoli e Pianura. L'uomo è stato poi fermato dai militari.

La dinamica dell'aggressione - Ha inseguito la moglie e l'ha anche investita con la sua automobile prima di cospargerla di benzina e di darle fuoco: è la sequenza, violenta, subita dalla donna, 50enne. La vittima stava andando a lavoro come colf quando il marito l'ha inseguita e l'ha investita con la sua Fiat Tipo procurandole lesioni interne. Ad assistere alla scena alcun passanti che, però, sono stati rassicurati dall'uomo. Li ha infatti convinti che non l'aveva investita intenzionalmente, che voleva solo parlarle, che l'avrebbe condotta in ospedale e che si sarebbe preso cura di lei. Ed invece, pochi metri più in là, l'ha fatta scendere dall'auto tirandola per i capelli, l'ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco.



Accusato di tentato omicidio - Nel tardo pomeriggio è poi scattata la misura del fermo per tentato omicidio nei confronti di Vincenzo Carnevale, 51 anni. L'uomo, dopo l'episodio, si è presentato negli uffici della locale stazione dei carabinieri, ammettendo le proprie responsabilità pur senza fornire alcuna spiegazione. L'auto utilizzata, una Fiat Tipo, con all'interno una bottiglia contenente residui di liquido infiammabile e un accendino, è stata sequestrata.