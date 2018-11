Muore assiderata nel Napoletano

20:17

- Una donna di 89 anni, Carolina Cozzolino, è morta a Portici, nel Napoletano, per assideramento. L'anziana viveva da sola in un appartamento nel centro della città vesuviana. L'abitazione non aveva nessun tipo di riscaldamento. Ad avvertire la polizia sono stati i vicini di casa. L'89enne è stata trasportata in stato di coma a Loreto Mare di Napoli, dove è morta poco dopo.