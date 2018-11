foto Ansa

09:40

- Nell'operazione che ha portato al mandato d'arresto per 41 affiliati a due clan camorristici in lotta per il controllo degli affari illeciti a Ercolano (Napoli) compaiono due cantanti neomelodici. I due artisti sono indagati per istigazione a delinquere. Secondo la Procura di Napoli, con i testi delle loro canzoni e le immagini dei loro video, avrebbero inneggiato alla camorra esaltandone atteggiamenti e abitudini.