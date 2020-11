Anziano morto nel bagno del Cardarelli, la figlia: “Mi hanno detto che si è spento nel suo letto"

"Mi hanno detto che mio padre è morto nel suo letto". A parlare è Annamaria la figlia dell'anziano deceduto nel bagno del Cardarelli di Napoli. La donna in collegamento a "Live - Non è la d'Urso" non riesce a parlare perché addolorata e insieme al marito fa sapere di essere grata al paziente dell'ospedale partenopeo che ha girato il video shock poi diventato virale.

"Abbiamo ringraziato quell’uomo, anche se il video è brutale", riferisce il marito di Annamaria che aggiunge: "Senza quel filmato non avremmo mai saputo quello che realmente accade nei pronto soccorso". "Nel 2020 non si può morire in quel modo - conclude l'uomo - e pensare che c'è ancora chi dice che non ci sono problemi nella sanità".