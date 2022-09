Anziano drogato con il caffe e rapinato a Napoli: "Mi sono accorto che mi ha sfilato l'anello"

Drogato con un caffè per portargli via quattro anelli d'oro. È successo a

Napoli

Cardarelli

Pomeriggio Cinque"

, dove un 79enne, Armando Dello Iacono, è finito in terapia intensiva all'ospedaledopo essere stato narcotizzato da un uomo che lo ha rapinato. A "l'uomo ha raccontato la vicenda: "Sembrava una persona perbene, era un ucraino che si era avvicinato a me già in passato - ha raccontato in collegamento dal letto d'ospedale in cui è ancora ricoverato, nonostante il suo miglioramento - abbiamo parlato un po' e poi mi ha offerto un caffè. Appena ho bevuto ho iniziato a perdere conoscenza".

L'uomo, ormai quasi privo di conoscenza, ha avuto il mondo di rendersi conto di quello che stava accadendo: "Mi ricordo

che mi ha sfilato l'anello

", ha aggiunto. "Speriamo che questa persona possa essere rintracciata e faccia i suoi conti con la giustizia", è stato l'appello dei famigliari dell'uomo, in collegamento con la trasmissione di Canale 5.