Afragola, uccisa alla festa di Capodanno: gip dispone i domiciliari per il nipote

Il gip del Tribunale di Napoli Nord ha disposto gli arresti domiciliari per Gaetano Santaniello, il 45enne accusato dell'omicidio della zia Concetta Russo, 55 anni, uccisa da un colpo esploso accidentalmente durante i festeggiamenti di Capodanno, in un'abitazione ad Afragola.

La decisione del gip, che non ha convalidato il fermo emesso dalla Procura per omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione, arriva dopo l'udienza di convalida che è stata celebrata nel carcere napoletano di Poggioreale.